СБУ объявила в розыск бывшего кандидата в мэры Ужгорода
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Служба безопасности Украины объявила в розыск руководителя компании "Ужгородский Турбогаз", бывшего кандидата в мэры Ужгорода, Михаила Качура. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию на сайте Министерства.
Бывшему депутату было объявлено подозрение по двум статьям: ч. 5 ст. 191 УК, а именно присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупном размере и ч. 3 ст. 212 УК, то есть уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.
Михаил Качур исчез из поля зрения правоохранителей еще 21 февраля, мера пресечения ему не избиралась.
Отметим, в сентябре 2015 года Качур был кандидатом в мэры Ужгорода от партии Петра Порошенко "Солидарность", однако выборы проиграл.
Напомним, СБУ объявила в розыск генерала МВД.