СБУ оголосила у розшук колишнього кандидата в мери Ужгорода
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Служба безпеки України оголосила у розшук керівника компанії "Ужгородський турбогаз", колишнього кандидата у мери Ужгорода, Михайла Качура. Про це повідомляє УНН з посиланням на інформацію на сайті Міністерства.
Колишньому депутату було оголошено підозру за двома статтями: ч. 5 ст. 191 ККУ, а саме привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великому розмірі та ч. 3 ст. 212 ККУ, тобто ухиляння від сплати податків в особливо великому розмірі.
Михайло Качур зник з поля зору правоохоронців ще 21 лютого, запобіжний захід йому не обирався.
Зазначимо, у вересні 2015-го року Качур був кандидатом в мери Ужгорода від партії Петра Порошенка “Солідарність”, однак вибори програв.
Нагадаємо, СБУ оголосила в розшук генерала МВС.