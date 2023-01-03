СБУ объявила первые подозрения за обстрелы гражданских объектов Украины - высокопоставленным офицерам рф

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"Следователи Службы безопасности собрали качественную доказательную базу на двух представителей высшего командования рф, которые несут ответственность за обстрелы гражданских объектов Украины. Одним из них является командующий дальней авиации воздушно-космических сил вс рф генерал-полковник Сергей Кобылаш. А другим - бывший командующий черноморским флотом рф адмирал Игорь Осипов. Им обоим объявлено о подозрениях по двум статьям Уголовного кодекса Украины", - сообщили в СБУ.

Детали

Как сообщается, этим двум представителям высшего командования рф объявлено о подозрениях за:



ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны);



ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).



"Это первые подозрения, которые Украина объявляет именно за обстрелы гражданских объектов в Украине", - отметили в СБУ.

Максимальная санкция статей предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

"В ходе расследования следователи СБУ установили, что с начала полномасштабного вторжения Сергей Кобылаш выполняет указания высшего военно-политического руководства россии по уничтожению украинских городов. Именно по его приказу российские захватчики осуществляют массированные ракетные удары по жилым домам, больницам и объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины", - рассказали в СБУ.

Для проведения воздушных атак враг использует стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, а также дальние ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, на вооружении которых крылатые ракеты типов Х-555, Х-101, Х-55 и Х-22.

"Что касается Игоря Осипова, то по данным следствия, в период с 24 февраля по 10 августа этого года чиновник отдавал приказы на проведение систематических ракетных ударов с акватории Черного моря по украинским густонаселенным пунктам", - сообщили в СБУ.

Вражеские атаки осуществляли высокоточными управляемыми крылатыми ракетами «3М14-Калибр» с российских боевых кораблей.

Дополнение

СБУ сообщила о подозрении главе центробанка рф, решает вопрос о международном розыске.