СБУ оголосила перші підозри за обстріли цивільних об'єктів України - високопоставленим офіцерам рф
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Служба базпеки України повідомила, що оголосила перші підозри за обстріли цивільних об’єктів України: зібрано докази на російського генерала та адмірала флоту рф, пише УНН.
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"Слідчі Служби безпеки зібрали якісну доказову базу на двох представників вищого командування рф, які несуть відповідальність за обстріли цивільних об’єктів України. Одним із них є командувач дальньої авіації повітряно-космічних сил зс рф генерал-полковник Сергій Кобилаш. А іншим - колишній командувач чорноморським флотом рф адмірал Ігор Осіпов. Їм обом оголошено про підозри за двома статтями Кримінального кодексу України", - повідомили в СБУ.
Деталі
Як повідомляється, цим двом представникам вищого командування рф оголошено про підозри за:
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- ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни);
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- ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).
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"Це перші підозри, які Україна оголошує саме за обстріли цивільних об’єктів в Україні", - зауважили в СБУ.
Максимальна санкція статей передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.
"У ході розслідування слідчі СБУ встановили, що з початку повномасштабного вторгнення Сергій Кобилаш виконує вказівки вищого військово-політичного керівництва росії щодо знищення українських міст. Саме за його наказом російські загарбники здійснюють масовані ракетні удари по житлових будинках, лікарнях та об’єктах критичної інфраструктури у різних регіонах України", - розповіли в СБУ.
Для проведення повітряних атак ворог використовує стратегічні ракетоносці Ту-160, Ту-95МС, а також дальні ракетоносці-бомбардувальники Ту-22М3, на озброєнні яких крилаті ракети типів Х-555, Х-101, Х-55 і Х-22.
"Що стосується Ігора Осіпова, то за даними слідства, у період з 24 лютого до 10 серпня цього року посадовець віддавав накази на проведення систематичних ракетних ударів з акваторії Чорного моря по українських густонаселених пунктах", - повідомили в СБУ.
Ворожі атаки здійснювали високоточними керованими крилатими ракетами «3М14-Калібр» з російських бойових кораблів.
Доповнення
СБУ повідомила про підозру голові центробанку рф, вирішує питання про міжнародний розшук.