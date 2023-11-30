СБУ ночью взорвала тоннель в бурятии, который рф использует для военных поставок из Китая - источника
Киев • УНН
Служба безопасности Украины взорвала Северомуйский тоннель в бурятии, нарушив ключевой маршрут поставок российских военных из Китая. Операция, которая не была официально подтверждена, привела к ущербу, который в настоящее время оценивается российскими властями.
Служба безопасности Украины устроила подрыв Северомуйского тоннеля им. Бессолова, который находится в бурятии, и используется россией для военных поставок из Китая. Спецоперация прошла успешно, сообщили УНН свои источники.
Детали
Сегодня ночью произошел взрыв на Байкало-Амурской магистрали, а именно в Северомуйском тоннеле им. Бессолова, который находится в бурятии.
Фактически это единственный серьезный путь железнодорожного сообщения между рф и Китаем. И сейчас этот путь, который россия использует в том числе и для военных поставок, парализовано
Как отмечают наши источники, подрыв - очередная успешная спецоперация СБУ, хотя в спецслужбе это официально не комментируют.
По нашим данным, во время движения грузового поезда сработали 4 взрывных устройства. Сейчас на месте работает фсб, железнодорожники безуспешно пытаются минимизировать последствия спецоперации СБУ.
СБУ ночью взорвала тоннель в бурятии, который рф использует для военных поставок из Китая - источника
Служба безопасности Украины взорвала Северомуйский тоннель в бурятии, нарушив ключевой маршрут поставок российских военных из Китая. Операция, которая не была официально подтверждена, привела к ущербу, который в настоящее время оценивается российскими властями.
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