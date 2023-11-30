СБУ ночью взорвала тоннель в бурятии, который рф использует для военных поставок из Китая - источника

Служба безопасности Украины устроила подрыв Северомуйского тоннеля им. Бессолова, который находится в бурятии, и используется россией для военных поставок из Китая. Спецоперация прошла успешно, сообщили УНН свои источники.

Детали

Сегодня ночью произошел взрыв на Байкало-Амурской магистрали, а именно в Северомуйском тоннеле им. Бессолова, который находится в бурятии.

Фактически это единственный серьезный путь железнодорожного сообщения между рф и Китаем. И сейчас этот путь, который россия использует в том числе и для военных поставок, парализовано - указали наши источники.

Как отмечают наши источники, подрыв - очередная успешная спецоперация СБУ, хотя в спецслужбе это официально не комментируют.

По нашим данным, во время движения грузового поезда сработали 4 взрывных устройства. Сейчас на месте работает фсб, железнодорожники безуспешно пытаются минимизировать последствия спецоперации СБУ.