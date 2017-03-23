СБУ не охраняла Д.Вороненкова

"Служба безопасности Украины не осуществляла охранных мероприятий в отношении бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова", - написала Е.Гитлянская.

Также она добавила, что Василий Грицак отмечает, что распространенная информация об осуществлении охраны в отношении него сотрудниками СБУ является неправдивой.

По ее словам, сейчас дело расследуется следователями Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры города Киева.

Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова .

Также напомним, были ранены два человека - охранник Д.Вороненкова и стрелок.

Сейчас стрелка задержали. Он с ранениями госпитализирован в реанимацию и находится под охраной правоохранителей.