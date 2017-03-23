СБУ не охраняла Д.Вороненкова
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Служба безопасности Украины не осуществляла охрану бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, передает УНН.
"Служба безопасности Украины не осуществляла охранных мероприятий в отношении бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова", - написала Е.Гитлянская.
Также она добавила, что Василий Грицак отмечает, что распространенная информация об осуществлении охраны в отношении него сотрудниками СБУ является неправдивой.
По ее словам, сейчас дело расследуется следователями Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры города Киева.
Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова .
Также напомним, были ранены два человека - охранник Д.Вороненкова и стрелок.
Сейчас стрелка задержали. Он с ранениями госпитализирован в реанимацию и находится под охраной правоохранителей.