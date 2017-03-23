СБУ не охороняла Д.Вороненкова
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Служба безпеки України не здійснювала охорону колишнього депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова. Про це на своїй сторінці в Facebook написала речник СБУ Олена Гітлянська, передає УНН.
“Служба безпеки України не здійснювала охоронних заходів щодо колишнього депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова”, — написала О.Гітлянська.
Також вона додала, що Василь Грицак наголошує, що поширена інформація про здійснення охорони щодо нього співробітниками СБУ є неправдивою.
За її словами, зараз справа розслідується слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва.
Нагадаємо, 23 березня у центрі Києві розстріляли екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова.
Також нагадаємо, було поранено двох людей - охоронця Д.Вороненкова і стрілка.
Наразі стрілка затримано. Він з пораненнями госпіталізований у реанімацію і перебуває під охороною правоохоронців.