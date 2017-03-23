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СБУ не охороняла Д.Вороненкова

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Служба безпеки України не здійснювала охорону колишнього депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова. Про це на своїй сторінці в Facebook написала речник СБУ Олена Гітлянська, передає УНН.

“Служба безпеки України не здійснювала охоронних заходів щодо колишнього депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова”, — написала О.Гітлянська.

Також вона додала, що Василь Грицак наголошує, що поширена інформація про здійснення охорони щодо нього співробітниками СБУ є неправдивою.

За її словами, зараз справа розслідується слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва.

Нагадаємо, 23 березня у центрі Києві розстріляли екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова.

Також нагадаємо, було поранено двох людей - охоронця Д.Вороненкова і стрілка.

Наразі стрілка затримано. Він з пораненнями госпіталізований у реанімацію і перебуває під охороною правоохоронців.

Українські Національні Новини

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