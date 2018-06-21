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СБУ допросила задержанного бывшего боевика "ЛНР"

СБУ допросила задержанного бывшего боевика "ЛНР"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 июня. УНН. Сотрудники СБУ задержали бывшего боевика террористической организации “ЛНР”. Он дал показания по поводу присутствия российских военных на временно оккупированных территориях. Об этом сообщает пресс-центр СБУ в Facebook, передает УНН.

“Оперативники спецслужбы установили, что харьковчанин в апреле 2017 года присоединился к незаконным вооруженным формированиям боевиков. Он проходил „службу“ в одном из террористических батальонов на территории временно оккупированного Алчевска в должности механика-водителя БМП. Злоумышленник в составе незаконного вооруженного формирования принимал участие в противостоянии вблизи линии разграничения. Злоумышленник предоставил СБУ свидетельство об участии российских военных в вооруженном конфликте на востоке страны”, - говорится в сообщении.

В СБУ сообщили, что в июне 2018 года боевик решил покинуть ряды НВФ из-за давления со стороны террористов и вернуться в Харьковскую область. Правоохранители оперативно установили и задержали бывшего боевика.

По его словам, российские войска размещаются в так называемом “втором эшелоне” от линии соприкосновения и осуществляют огневую поддержку из тяжелого вооружения по позициям украинских военных. Кроме того, российские офицеры выполняют функции “наблюдателей” за деятельностью вооруженных подразделений террористов.

Он также сообщил, что основным мотивом вступления в бандформирований для большинства является материальная выгода. Но незаконные вооруженные подразделения укомплектованы только на пятьдесят процентов, а предводителями являются лица с уголовным прошлым. Материальные ресурсы и боеприпасы разворовываются.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

Напомним, двух танкистов “ДНР” лишили свободы на 10 лет.

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