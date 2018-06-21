СБУ допитала затриманого колишнього бойовика “ЛНР”
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Співробітники СБУ затримали колишнього бойовика терористичної організації “ЛНР”. Він надав свідчення присутності російських військових на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомляє прес-центр СБУ у Facebook, передає УНН.
“Оперативники спецслужби встановили, що харків’янин у квітні 2017 року приєднався до незаконного збройного формування бойовиків. Він проходив „службу“ в одному з терористичних батальйонів на території тимчасово окупованого Алчевська на посаді механіка-водія БМП. Зловмисник у складі незаконного збройного формування брав учать у протистоянні поблизу лінії розмежування. Зловмисник надав СБУ свідчення стосовно участі російських військових у збройному конфлікті на сході країни”, — йдеться у повідомленні.
У СБУ повідомили, що у червні 2018 року бойовик вирішив покинути лави бандугруповання через тиск з боку терористів та повернутися на Харківщину. Правоохоронці оперативно встановили та затримали колишнього бойовика.
За його словами, російські війська розміщуються у так званому “другому ешелоні” від лінії зіткнення і надають вогневу підтримку з важкого озброєння по позиціях українських військових. Крім того, російські офіцери виконують функції “спостерігачів” за діяльністю збройних підрозділів терористів.
Він також повідомив, що основним мотивом вступу до бандформувань для більшості є матеріальна вигода. Але незаконні збройні підрозділи укомплектовані лише на п’ятдесят відсотків, а ватажками є особи з кримінальним минулим. Матеріальні ресурси та боєприпаси розкрадаються.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.
Напомним, двух танкистов “ДНР” лишили свободы на 10 лет.