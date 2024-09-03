Сбросила собаку с моста: женщине в Киевской области грозит до 8 лет за решеткой
Киев • УНН
65-летняя жительница Яготина подозревается в том, что сбросила собственную собаку с железнодорожного пешеходного моста. Животное получило травмы, ему оказана помощь. Женщине грозит до 8 лет лишения свободы за жестокое обращение с животными.
В Киевской области женщину заподозрили в жестоком обращении с животным - в том, что сбросила с железнодорожного пешеходного моста собственную собаку, сообщили во вторник в ГУНП в области, пишет УНН.
Детали
«В Яготине, 65-летняя местная жительница сбросила с железнодорожного пешеходного моста собственную собаку породы метис. В полицию о происшествии сообщила неравнодушная гражданка. Правонарушительнице грозит до восьми лет лишения свободы», - указали в полиции в Telegram.
Правоохранители, как указано, установили, что когда женщина шла по железнодорожному мосту, собака начала мешать двигаться владелице, следуя рядом у ног. «Тогда фигурантка подняла животное над перилами и сбросила его», - указали в полиции.
«Согласно заключению эксперта, в результате падения на перрон вокзала, собака получила телесные повреждения», - сообщили в полиции.
Благодаря совместным усилиям неравнодушных граждан и волонтеров животному оказана необходимая помощь. Сейчас собака находится под наблюдением зооволонтера.
Следователи сообщили злоумышленнице о подозрении по факту жестокого обращения с животными, совершенном с особой жестокостью (ч. 3 ст. 299 УКУ). Следствие продолжается.
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