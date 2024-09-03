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Скинула собаку з мосту: жінці на Київщині загрожує до 8 років за ґратами

Скинула собаку з мосту: жінці на Київщині загрожує до 8 років за ґратами

Київ • УНН

 • 12983 перегляди

65-річна жителька Яготина підозрюється у тому, що скинула власну собаку з залізничного пішохідного мосту. Тварина отримала травми, їй надано допомогу. Жінці загрожує до 8 років позбавлення волі за жорстоке поводження з тваринами.

У Київській області жінку запідозрили у жорстокому поводженні з твариною - у тому, що скинула із залізничного пішохідного мосту власну собаку, повідомили у вівторок у ГУНП в області, пише УНН.

Деталі

"У Яготині, 65-річна місцева жителька скинула із залізничного пішохідного мосту власну собаку породи метис. До поліції про подію повідомила небайдужа громадянка. Правопорушниці загрожує до восьми років позбавлення волі", - вказали у поліції у Telegram.

Правоохоронці, як вказано, встановили, що коли жінка йшла по залізничному мосту, собака почала заважати рухатись власниці, слідуючи поруч біля ніг. "Тоді фігурантка підняла тварину над поручнями та скинула її", - вказали у поліції.

"Згідно з висновком експерта, внаслідок падіння на перон вокзалу, собака отримала тілесні ушкодження", - повідомили у поліції.

Завдяки спільним зусиллям небайдужих громадян та волонтерів тварині надано необхідну допомогу. Наразі собака перебуває під наглядом зооволонтера.

Слідчі повідомили зловмисниці про підозру за фактом жорстокого поводження з тваринами, вчиненому з особливою жорстокістю (ч. 3 ст. 299 ККУ). Слідство триває.

На Одещині повідомили про жорстоке поводження з вуличними кошенятами: поліція розпочала перевірку19.08.24, 14:11 • 23035 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП

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