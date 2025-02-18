Сборная Украины завоевала 32 медали на «Играх непокоренных» в Канаде

Сборная Украины из 35 участников завоевала 12 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых медалей на «Играх непокоренных» в Канаде, сообщил во вторник Президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях, поблагодарив за победы, пишет УНН.

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«В Канаде закончились «Игры непокоренных», на которых украинскую сборную представляли 35 ветеранов и ветеранок, наших воинов. Они соревновались в 11 видах спорта и получили 32 медали: 12 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых», - сообщил Президент.

«Это результат не только месяцев тренировок и реабилитации, но и украинского характера и духа. Непокоренность и сила - это о вас, об украинцах и украинках. Горжусь всеми нашими ребятами и девушками. Спасибо за такие важные победы!» - написал Зеленский.

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