Збірна України здобула 32 медалі на "Іграх нескорених" у Канаді

Збірна України з 35 учасників виборола 12 золотих, 11 срібних і 9 бронзових медалей на "Іграх нескорених" у Канаді, повідомив у вівторок Президент України Володимир Зеленський у соцмережах, подякувавши за перемоги, пише УНН.

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"У Канаді закінчилися "Ігри нескорених", на яких українську збірну представляли 35 ветеранів і ветеранок, наших воїнів. Вони змагалися в 11 видах спорту і здобули 32 медалі: 12 золотих, 11 срібних і 9 бронзових", - повідомив Президент.

"Це результат не лише місяців тренувань і реабілітації, а й українського характеру та духу. Нескореність і сила – це про вас, про українців і українок. Пишаюся всіма нашими хлопцями й дівчатами. Дякую за такі важливі перемоги!" - написав Зеленський.

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