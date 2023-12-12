Сбой в работе "Киевстар": на Сумщине не работает система оповещения воздушных тревог

На Сумщине из-за сбоя работы в сети мобильного оператора "Киевстар" временно не будет работать система оповещения воздушных тревог. Об этом заявили в Сумской городской военной администрации, передает УНН.

Детали

Из-за сбоя в работе оператора "Киевстар" на территории Сумской городской ТГ временно не будет работать система оповещения - говорится в сообщении.

Из-за сбоя в работе оператора "Киевстар" на территории Сумской городской ТГ временно не будет работать система оповещения.

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В ведомстве пояснили, что на время устранения специалистами мобильного оператора технических неисправностей, оповещение общины во время воздушной тревоги будут осуществлять работники патрульной полиции и ГСЧС.

Дополнение

Кроме того, в Сумской МВА советуют горожанам отслеживать сообщения о воздушных тревогах на официальных информационных ресурсах.

Напомним

Сегодня мощная хакерская атака на украинскую мобильную сеть "Киевстар" вызвала перебои в работе и технические проблемы; компания работает над восстановлением и выплатит компенсации пострадавшим абонентам.