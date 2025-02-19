Сбой с оплатой банковской картой произошел в метро Киева: где не работает

В Киеве на станциях «красной» ветки метро от «Академгородка» до «Вокзальной» не работает оплата банковской картой из-за технического сбоя, доступны альтернативные способы оплаты, сообщили в среду в КГГА в Telegram, пишет УНН.

Детали

«На турникетах некоторых станций «красной» линии метро из-за технического сбоя временно недоступна оплата проезда банковской картой. Речь идет о станциях от «Академгородка» до «Вокзальной», - говорится в сообщении.

От станции «Университет» до станции «Лесная», на «синей» и «зеленой» линии турникеты, как указано, работают в обычном режиме.

При этом слатить за проезд можно:

транспортной картой;

QR-кодом, сгенерированным в приложении «Киев Цифровой»;

бумажным QR-билетом.

«Все другие виды оплаты проезда работают в обычном режиме», - отмечается в сообщении.

Специалисты «Киевского метрополитена» работают над устранением неисправности. О восстановлении возможности оплаты проезда бесконтактной банковской картой сообщат дополнительно.