Сбой с оплатой банковской картой произошел в метро Киева: где не работает
Киев • УНН
На станциях красной ветки метро от «Академгородка» до «Вокзальной» не работает оплата банковской картой из-за технического сбоя. Доступны альтернативные способы оплаты: транспортная карта, QR-код и бумажный билет.
В Киеве на станциях «красной» ветки метро от «Академгородка» до «Вокзальной» не работает оплата банковской картой из-за технического сбоя, доступны альтернативные способы оплаты, сообщили в среду в КГГА в Telegram, пишет УНН.
Детали
«На турникетах некоторых станций «красной» линии метро из-за технического сбоя временно недоступна оплата проезда банковской картой. Речь идет о станциях от «Академгородка» до «Вокзальной», - говорится в сообщении.
От станции «Университет» до станции «Лесная», на «синей» и «зеленой» линии турникеты, как указано, работают в обычном режиме.
При этом слатить за проезд можно:
- транспортной картой;
- QR-кодом, сгенерированным в приложении «Киев Цифровой»;
- бумажным QR-билетом.
«Все другие виды оплаты проезда работают в обычном режиме», - отмечается в сообщении.
Специалисты «Киевского метрополитена» работают над устранением неисправности. О восстановлении возможности оплаты проезда бесконтактной банковской картой сообщат дополнительно.