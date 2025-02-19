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"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

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Збій з оплатою банківською карткою стався в метро Києва: де не працює

Київ • УНН

 • 37002 перегляди

На станціях червоної гілки метро від "Академмістечка" до "Вокзальної" не працює оплата банківською карткою через технічний збій. Доступні альтернативні способи оплати: транспортна картка, QR-код та паперовий квиток.

У Києві на станціях "червоної" гілки метро від "Академмістечка" до "Вокзальної" не працює оплата банківською карткою через технічний збій, доступні альтернативні способи оплати, повідомили у середу у КМДА у Telegram, пише УНН.

Деталі

"На турнікетах деяких станцій "червоної" лінії метро через технічний збій тимчасово недоступна оплата проїзду банківською карткою. Ідеться про станції від "Академмістечка" до "Вокзальної", - ідеться у повідомленні.

Від станції "Університет" до станції "Лісова", на "синій" та "зеленій" лінії турнікети, як вказано, працюють у звичайному режимі.

При цьому слатити за проїзд можна:

  • транспортною картою;
    • QR-кодом, згенерованим у застосунку "Київ Цифровий";
      • паперовим QR-квитком.

        "Усі інші види оплати проїзду працюють у звичайному режимі", - зазначається у повідомленні.

        Фахівці "Київського метрополітену" працюють над усуненням несправності. Про відновлення можливості оплати проїзду безконтактною банківською картою повідомлять додатково.

        У Києві міст біля метро "Дарниця" закриють на реконструкцію майже на рік 07.02.25, 18:28 • 44281 перегляд

        Юлія Шрамко

        Юлія Шрамко

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