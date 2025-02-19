Збій з оплатою банківською карткою стався в метро Києва: де не працює

У Києві на станціях "червоної" гілки метро від "Академмістечка" до "Вокзальної" не працює оплата банківською карткою через технічний збій, доступні альтернативні способи оплати, повідомили у середу у КМДА у Telegram, пише УНН.

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"На турнікетах деяких станцій "червоної" лінії метро через технічний збій тимчасово недоступна оплата проїзду банківською карткою. Ідеться про станції від "Академмістечка" до "Вокзальної", - ідеться у повідомленні.

Від станції "Університет" до станції "Лісова", на "синій" та "зеленій" лінії турнікети, як вказано, працюють у звичайному режимі.

При цьому слатити за проїзд можна:

транспортною картою;

QR-кодом, згенерованим у застосунку "Київ Цифровий";

паперовим QR-квитком.

"Усі інші види оплати проїзду працюють у звичайному режимі", - зазначається у повідомленні.

Фахівці "Київського метрополітену" працюють над усуненням несправності. Про відновлення можливості оплати проїзду безконтактною банківською картою повідомлять додатково.

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