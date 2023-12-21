Сбой произошел в работе X

Морозные ночи и теплые дни: какой будет погода в Украине в ближайшие три дня

В течение следующих трех дней в Украине ожидается теплая погода с дневной температурой 5-10°C, ночью небольшие заморозки. Осадки будут включать снег на Закарпатье и Прикарпатье, в большинстве областей прогнозируется дождь и мокрый снег.