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Сбой произошел в работе X

Киев  •  УНН

21 декабрь 2023, 06:56  •  16087 просмотра

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X (бывший Twitter) пережил сбой в работе, причем больше всего проблем возникло с приложением. Пик сообщений пользователей пришелся на 7:48 утра, а затем уменьшился.

Пользователи сообщают о сбое в работе в Х (ранее Twitter), свидетельствуют данные сервиса Downdetector, пишет УНН.

Детали

Чаще всего сообщалось о проблемах с приложением (71%), веб-сайтом (23%) и подключением к серверу (6%).

Больше всего сообщений о сбое поступило утром в 7:48 - 65 829. Постепенно количество сообщений о сбое впоследствии пошло на спад.

Соцсеть X (Twitter) ограничивала пользователям доступ к сайтам, которые критиковал ее владелец Илон Маск - WP16 август 2023, 17:56 • 857298 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Технологии
Збій стався у роботі X
Users report a malfunction in X
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Сбой произошел в работе X

X (бывший Twitter) пережил сбой в работе, причем больше всего проблем возникло с приложением. Пик сообщений пользователей пришелся на 7:48 утра, а затем уменьшился.

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Сбой произошел в работе X

На Николаевщине за ночь сбили 13 "шахедов", из-за падения обломков повреждено помещение агропредприятия

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На Николаевщине за ночь сбили 13 "шахедов", из-за падения обломков повреждено помещение агропредприятия

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Из-за дроновой атаки врага в Киевской области возник пожар на предприятии, повредив здания и транспортные средства, но обошлось без жертв. Пожар был ликвидирован на площади 1 500 м.

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Из-за ночной атаки рф дронами в Киевской области возник пожар на складе предприятия - ОВА

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Зимнее солнцестояние 22 декабря рассматривается астрологами как мощный день для загадывания желаний, точных гаданий и защитных ритуалов на предстоящий год. Это астрономическое событие знаменует самый короткий день и самую длинную ночь, начиная астрономический Новый год.

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Астролог пояснила значение зимнего солнцестояния

В Хмельницкой области ночью уничтожили вражеский "шахед"

В Хмельницкой области мобильная группа уничтожила вражеский беспилотник "шахед", без жертв и повреждений.

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Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 350 тысяч

По данным украинского Генерального штаба, российские военные понесли около 350 270 потерь и потеряли 5828 танков, а также огромное количество военной техники в Украине.

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Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 350 тысяч

Морозные ночи и теплые дни: какой будет погода в Украине в ближайшие три дня

В течение следующих трех дней в Украине ожидается теплая погода с дневной температурой 5-10°C, ночью небольшие заморозки. Осадки будут включать снег на Закарпатье и Прикарпатье, в большинстве областей прогнозируется дождь и мокрый снег.

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Морозные ночи и теплые дни: какой будет погода в Украине в ближайшие три дня

5 ракетных и 68 авиационных ударов: ситуация на фронте

Украинские войска отбили многочисленные атаки противника на разных направлениях, прочно удерживая позиции, несмотря на попытки врага окружить ключевые населенные пункты, такие как Авдеевка. Вооруженные силы Украины также успешно вели контрбатарейный огонь и наносили авиаудары по скоплениям врага.

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5 ракетных и 68 авиационных ударов: ситуация на фронте

Соратник Зеленского - Наум Баруля: имеет российский паспорт и бизнес в оккупированном Крыму - расследование "Схемы"

Соратник президента Зеленского Наум Баруля имеет российское гражданство и владеет бизнес-собственностью в оккупированном Крыму, говорится в расследовании "Схем". Его активы были перерегистрированы по российскому законодательству после аннексии, и он продолжал покупать там недвижимость.

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Соратник Зеленского - Наум Баруля: имеет российский паспорт и бизнес в оккупированном Крыму - расследование "Схемы"

Было потрачено в США, в пользу американцев: Блинкен о 90% помощи по безопасности, предоставленной Украине

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что 90% американской помощи Украине идет на пользу американскому бизнесу и укрепляет оборонно-промышленную базу США. Конгресс отложил голосование за дальнейшую помощь до следующего года.

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Было потрачено в США, в пользу американцев: Блинкен о 90% помощи по безопасности, предоставленной Украине