Сбежал из психбольницы: в Киеве поймали опасного преступника через три дня поисков
Киев • УНН
29-летний осужденный за тяжкие преступления сбежал из специализированного лечебного учреждения в Киевской области. После трех дней поисков правоохранители нашли беглеца в столице и вернули в медучреждение.
В Киевской области разыскали осужденного злоумышленника, который сбежал из специализированного лечебного учреждения, после трех дней поисков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Киевской области.
29-летний фигурант сбежал из лечебного учреждения, где отбывал наказание согласно постановлению суда за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Правоохранители задержали его и вернули в специализированное медучреждение
Сообщается, что 7 февраля, около 17:30, в полицию поступило сообщение от дежурного врача медицинского учреждения об исчезновении пациента, который самовольно покинул учреждение. Правоохранители объявили мужчину в розыск.
Благодаря комплексу оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник обнаружен в столице и возвращен в лечебное учреждение
Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении за побег из специализированного лечебного учреждения (ст. 394 УКУ). Досудебное расследование продолжается.
Дополнение
Мужчину, который застрелил пенсионера на АЗС в Киеве, отправят на принудительное лечение.