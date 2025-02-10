Сбежал из психбольницы: в Киеве поймали опасного преступника через три дня поисков

В Киевской области разыскали осужденного злоумышленника, который сбежал из специализированного лечебного учреждения, после трех дней поисков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Киевской области.

- говорится в сообщении.

29-летний фигурант сбежал из лечебного учреждения, где отбывал наказание согласно постановлению суда за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Правоохранители задержали его и вернули в специализированное медучреждение

Сообщается, что 7 февраля, около 17:30, в полицию поступило сообщение от дежурного врача медицинского учреждения об исчезновении пациента, который самовольно покинул учреждение. Правоохранители объявили мужчину в розыск.

Благодаря комплексу оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник обнаружен в столице и возвращен в лечебное учреждение