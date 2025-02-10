Втік із психлікарні: у Києві спіймали небезпечного злочинця через три дні пошуків

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Київ • УНН

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29-річний засуджений за тяжкі злочини втік із спеціалізованого лікувального закладу в Київській області. Після трьох днів пошуків правоохоронці знайшли втікача у столиці та повернули до медустанови.

У Київській області розшукали засудженого зловмисника, який втік з спеціалізованого лікувального закладу, після трьох днів пошуків. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Київської області.

29-річний фігурант втік із лікувального закладу, де відбував покарання згідно ухвали суду за скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів. Правоохоронці затримали його та повернули до спеціалізованої медустанови 

- йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що 7 лютого, близько 17:30, до поліції надійшло повідомлення від чергового лікаря медичної установи про зникнення пацієнта, який самовільно залишив установу. Правоохоронці оголосили чоловіка у розшук.

Завдяки комплексу оперативно-розшукових заходів зловмисника виявлено у столиці та повернуто до лікувального закладу 

- інформує поліція.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за втечу із спеціалізованого лікувального закладу (ст. 394 ККУ). Досудове розслідування триває.

Доповнення

Чоловіка, який застрелив пенсіонера на АЗС у Києві, відправлять на примусове лікування.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

КиївКримінал та НП
kyivКиїв

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