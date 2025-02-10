Чоловіка, який застрелив пенсіонера на АЗС у Києві, відправлять на примусове лікування

До суду скерували клопотання про примусове лікування чоловіка, який убив 65-річного пенсіонера на автозаправці в Києві. Його направлять до психіатричної лікарні із суворим наглядом. Про це пише Київська міська прокуратура, передає УНН.



Деталі

Трагедія сталася 18 вересня 2024 року на АЗС на Кільцевій дорозі. 41-річний чоловік підійшов до пенсіонера, який збирався сісти у свій автомобіль. Після короткої розмови вистрілив йому в голову, забрав ключі, особисті речі та втік.

В ході досудового розслідування проведено судово-психіатричну експертизу, яка підтвердила, що 41-річний чоловік, який стріляв у пенсіонера, як на момент вчинення злочину, так і зараз, не може усвідомлювати свої дії та керувати ними - йдеться у повідомленні.

Також встановлено, що з 2012 року він періодично лікувався у психіатричних закладах. Зараз він перебуває під вартою у спеціалізованому медзакладі.

Нагадаємо

УНН писав, як 18 вересня на одній із заправок столиці зловмисник застрелив чоловіка.

