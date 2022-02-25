Сайт Patreon удалил страницу фонда “Вернись живым”
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. Команда фонда “Вернись живым” заявила, что Patreon удалил страницу фонда. Об этом сообщает УНН со ссылкой на фонд “Вернись живым” в Facebook.
Детали
В фонде сообщили, что страницу удалили “без предупреждений. В очень непростое для Украины время”.
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“Готовим официальные обращения. И призываем всех неравнодушных распространять информацию о факте блокировки нашей страницы, вместе с которой неизвестно куда делись/заблокировались более 250 тысяч долларов”, — отмечают в фонде.