Сайт Patreon видалив сторінку фонду “Повернись живим”
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Команда фонду “Повернись живим” заявила, що Patreon видалив сторінку фонду. Про це повідомляє УНН з посиланням на фонд “Повернись живим” у Facebook.
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У фонді повідомили, що сторінку видалили “без попереджень. У дуже непростий для України час”.
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“Готуємо офіційні звернення. І закликаємо всіх небайдужих розповсюджувати інформацію про факт блокування нашої сторінки, разом із якою невідомо куди поділися/заблокувалися понад 250 тисяч доларів”, — наголошують у фонді.