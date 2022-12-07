Saxo Bank рисует сценарий, где Китай и страны ОПЕК+ могут покинуть МВФ

Детали

На возможный сценарий указывает рыночный стратег по Большому Китаю Редмонд Вонг: "Страны, не являющиеся союзниками США, переходят к отходу от доллара США и выходу из МВФ для создания международного клирингового союза (ICU) и нового резервного актива Bancor (код валюты KEY)".

Сценарий с новым резервным активом ненациональной валюты для торговли называется в прогнозе "скорее естественным решением для Китая и его многочисленных торговых партнеров, в том числе экспортеров энергоносителей и других товаров".

При таком сценарии "на эпохальной конференции, созванной в Астане в Казахстане, лидеры стран ОПЕК+, материкового Китая, Гонконга, Индии, Бразилии, Пакистана, стран Центральной Азии и десятков стран Африканского союза собираются, чтобы создать ICU" с новым таким активом.

Справочно

Сам инвестиционный банк Saxo Bank объясняет, что его "возмутительные прогнозы" (Outrageous Predictions) на 2023 год касаются того, как "сосредоточенность стран на самоутверждении повлияет на глобальную экономику и политическую повестку дня".