Saxo Bank малює сценарій, де Китай та країни ОПЕК+ можуть залишити МВФ

Деталі

На можливий сценарій вказує ринковий стратег щодо Великого Китаю Редмонд Вонг: "Країни, що не є союзниками США, переходять до відходу від долара США і виходу з МВФ для створення міжнародного клірингового союзу (ICU) і нового резервного активу Bancor (код валюти KEY)".

Сценарій з новим резервним активом ненаціональної валюти для торгівлі називається у прогнозі "швидше природним рішенням для Китаю та його численних торгових партнерів, зокрема експортерів енергоносіїв та інших товарів".

За такого сценарію "на епохальній конференції, скликаній в Астані у Казахстані лідери країн ОПЕК+, материкового Китаю, Гонконгу, Індії, Бразилії, Пакистану, країн Центральної Азії та десятків країн Африканського союзу збирються, щоб створити ICU" з новим таким активом.

Довідково

Сам інвестиційни банк Saxo Bank пояснює, що його "обурливі прогнози" (Outrageous Predictions) на 2023 рік стосуються того, як "зосередженість країн на самоствердженні вплине на глобальну економіку та політичний порядок денний".