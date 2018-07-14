Савченко снова объявила голодовку
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Народный депутат Надежда Савченко, которой накануне продлили арест на два месяца, вновь заявила о своей бессрочной голодовке. Фотокопию соответствующего письма на своей странице в Facebook опубликовала пресс-секретарь Савченко Татьяна Проторченко, передает УНН.
"Объявляю бессрочную голодовку на беззаконые преступные действия" судьи, прокурора, следователя, говорится в письме от Надежды Савченко от 13 июля, где она перечисляет их фамилии.
В другом опубликованном письме от Савченко указано, что она "отказывается от врачебного наблюдения в ООДС СБУ и в целом в пенитенциарной системе".
Накануне Шевченковский районный суд Киева продлил для Надежды Савченко срок содержания под стражей без возможности внесения залога на два месяца - до 10 сентября включительно.
Напомним, в конце марта Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест.
В ВР Савченко задержали, зачитав ей, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УКУ. Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.