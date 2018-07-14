Савченко знову оголосила голодування
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Народний депутат Надія Савченко, якій напередодні продовжили арешт на два місяці, знову заявила про своє безстрокове голодування. Фотокопію відповідного листа на своїй сторінці у Facebook оприлюднила прес-секретар Савченко Тетяна Проторченко, передає УНН.
"Оголошую безстрокове голодування на беззаконні злочинні дії" судді, прокурорів, слідчого, йдеться у листі від Надії Савченко від 13 липня, де вона перечисляє їх прізвища.
В іншому опублікованому листі від Савченко вказано, що вона "відмовляється від лікарського нагляду в ВЗДС СБУ та в цілому в пенітенціарній системі".
Напередодні Шевченківський районний суд Києва продовжив для Надії Савченко термін тримання під вартою без можливості внесення застави на два місяці - до 10 вересня включно.
Нагадаємо, наприкінці березня Верховна Рада позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт.
У ВР Савченко затримали, зачитавши їй повідомлення, у чому її підозрюють: злочини, передбачені ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а також ч.1 ст.258-3 ККУ. Генпрокурор Луценко раніше заявив, що є незаперечні докази того, що Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.