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Савченко знову оголосила голодування

Савченко знову оголосила голодування

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 липня. УНН. Народний депутат Надія Савченко, якій напередодні продовжили арешт на два місяці, знову заявила про своє безстрокове голодування. Фотокопію відповідного листа на своїй сторінці у Facebook оприлюднила прес-секретар Савченко Тетяна Проторченко, передає УНН.

"Оголошую безстрокове голодування на беззаконні злочинні дії" судді, прокурорів, слідчого, йдеться у листі від Надії Савченко від 13 липня, де вона перечисляє їх прізвища.

В іншому опублікованому листі від Савченко вказано, що вона "відмовляється від лікарського нагляду в ВЗДС СБУ та в цілому в пенітенціарній системі".

Напередодні Шевченківський районний суд Києва продовжив для Надії Савченко термін тримання під вартою без можливості внесення застави на два місяці - до 10 вересня включно.

Нагадаємо, наприкінці березня Верховна Рада позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт.

У ВР Савченко затримали, зачитавши їй повідомлення, у чому її підозрюють: злочини, передбачені ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а також ч.1 ст.258-3 ККУ. Генпрокурор Луценко раніше заявив, що є незаперечні докази того, що Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.

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