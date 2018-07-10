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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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7 марта, 15:45 • 141633 просмотра

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Савченко заявила отвод судье

Савченко заявила отвод судье

Киев  •  УНН

 • 8996 просмотра

КИЕВ. 10 июля. УНН. Арестованный народный депутат Надежда Савченко заявила отвод судье Шевченковского районного суда Киева Оксане Хардиной, которая должна была рассматривать заявленный стороной обвинения отвод судье Елене Мелешак, передает корреспондент УНН.

Стоит отметить, что причиной заявленного отвода Савченко стало принятое Хардиной решение рассматривать отвод Мелешак при отсутствии адвокатов.

"Я считаю, что рассматривать отвод без моих защитников это - нарушение моих прав, я не юрист поэтому ждем моих защитников", - сказала Савченко.

В ответ на это судья сказала: "Суд на месте постановил - продолжить рассмотрение заявления об отводе из-за отсутствия препятствий".

Такое решение возмутило Савченко.

"Вам я заявляю отвод в связи с тем, что при отсутствии моих защитников вы продолжаете судебное заседание", - заявила Савченко.

Сейчас в судебном заседании объявлен перерыв для определения судьи, который рассмотрит заявленный Савченко об отводе судьи.

Стоит отметить, что сегодня Шевченковский райсуд столицы должен рассмотреть ходатайство прокуратуры о продлении Савченко ареста, срок которого истекает 13 июля.

Напоминаем, что 15 мая 2018 следственным судьей Шевченковского районного суда города Киева удовлетворено ходатайство о продлении срока содержания под стражей в отношении Савченко, подозреваемого по ч.1 ст.109, ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ст. 112, ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3 и ч.1 ст.263.

Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины поддержала представление Генерального прокурора Юрия Луценко на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.

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