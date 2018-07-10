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Савченко заявила відвід судді

Савченко заявила відвід судді

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 липня. УНН. Заарештований народний депутат Надія Савченко заявила відвід судді Шевченківського районного суду Києва Оксані Хардіній, яка мала розглядати заявлений стороною обвинувачення відвід судді Олені Мєлєшак, передає кореспондент УНН.

Варто зазначити, що причиною заявленого відводу Савченко стало ухвалене Хардіною рішення розглядати відвід Мєлєшак за відсутністю адвокатів.

"Я вважаю, що розглядати відвід без моїх захисників це – порушення моїх прав, я не юрист тому чекаємо моїх захисників", - сказала Савченко.

У відповідь на це суддя сказала: "Суд на місці ухвалив - продовжити розгляд заяви про відвід через відсутність перешкод".

Таке рішення обурило Савченко.

"Вам я заявляю відвід у зв'язку з тим, що за відсутність моїх захисників ви продовжуєте судове засідання", - заявила Савченко.

Наразі у судовому засіданні оголошено перерву для визначення судді, який розгляне заявлений Савченко відвід судді.

Варто зазначити, що сьогодні Шевченківський райсуд столиці має розглянути клопотання прокуратури про продовження Савченко арешту, термін якого збігає 13 липня.

Нагадуємо, що 15 травня 2018 року слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва задоволено клопотання про продовження строку тримання під вартою відносно Савченко, підозрюваної за ч.1 ст.109, ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ст.112, ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3 та ч.1 ст.263.

Як повідомляв УНН, Верховна Рада України підтримала подання Генерального прокурора Юрія Луценка на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Надії Савченко.

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