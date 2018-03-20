Савченко уверяет, что передавала СБУ важную информацию

"Я всегда пыталась любую информацию, которую мне удавалось достать в пользу Украины, передавать СБУ, так и в различные силовые структуры и подразделения. Конечно, эта работа никогда не велась гласно и многие из этих программ еще ведется. Но кое-что станет известно, и все то, что Генпрокурор Луценко не предоставил в 174 доказательных страницах (дела - ред.) я могу рассказать поэтапно", - сообщила Савченко.

Ранее народный депутат Украины, представитель Президента в ВР Ирина Луценко заявила, что в четверг в Верховной Раде покажут видео относительно Надежды Савченко, что шокирует общество.

Напомним, комитет ВР рассмотрит в среду представление ГПУ на Савченко.