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Савченко запевняє, що передавала СБУ важливу інформацію

Савченко запевняє, що передавала СБУ важливу інформацію

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Народний депутат Надія Савченко передавала важливу інформацію СБУ та іншим силовим структурам.
Про це вона заявила під час брифінгу, передає УНН.

“Я завжди намагалася будь-яку інформацію, яку мені вдавалося дістати на користь України передавати СБУ, так і в різні силові структури і підрозділи. Звичайно, що ця робота ніколи не велася гласно і багато з цих програм ще ведеться. Але дещо, що стане відомо, і все те, що Генпрокурор Луценко не надав в 174 доказових сторінках (справи — ред.) я можу розказати поетапно”, — повідомила Савченко.

Раніше народний депутат України, представник Президента в ВР Ірина Луценко заявила, що у четвер у Верховній Раді покажуть відео щодо Надії Савченко, що шокує суспільство.

Нагадаємо, комітет ВР розгляне у середу подання ГПУ на Савченко.

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