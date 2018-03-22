Савченко проведет ночь в изоляторе СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Народный депутат Надежда Савченко ночь до избрания меры пресечения Шевченковским райсудом Киева проведет в следственном изоляторе СБУ, сообщили УНН в спецслужбе.
"До суда она, конечно, будет у нас, в изоляторе", - сказали в СБУ.
Напомним, по информации УНН, Генеральная прокуратура Украины 23 марта будет просить суд избрать для народного депутата Надежды Савченку мера пресечения в виде содержания под стражей.
Как сообщал УНН, ВР поддержала представление Генерального прокурора Луценко на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко.
Впоследствии Луценко объявил ей подозрение. Завтра Шевченковский районный суд Киева должен избрать Савченко меру пресечения.