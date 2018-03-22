Савченко проведет ночь в изоляторе СБУ

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 14084 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 19139 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 64963 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 74884 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101965 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109146 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116535 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121881 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133002 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146781 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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Савченко проведет ночь в изоляторе СБУ

Савченко проведет ночь в изоляторе СБУ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 марта. УНН. Народный депутат Надежда Савченко ночь до избрания меры пресечения Шевченковским райсудом Киева проведет в следственном изоляторе СБУ, сообщили УНН в спецслужбе.

"До суда она, конечно, будет у нас, в изоляторе", - сказали в СБУ.

Напомним, по информации УНН, Генеральная прокуратура Украины 23 марта будет просить суд избрать для народного депутата Надежды Савченку мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал УНН, ВР поддержала представление Генерального прокурора Луценко на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко.

Впоследствии Луценко объявил ей подозрение. Завтра Шевченковский районный суд Киева должен избрать Савченко меру пресечения.

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