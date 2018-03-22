Савченко проведе ніч в ізоляторі СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Народний депутат Надія Савченко ніч до обрання запобіжного заходу Шевченківським райсудом Києва проведе у слідчому ізоляторі СБУ, повідомили УНН у спецслужбі.
“До суду вона, звичайно, буде у нас, в ізоляторі”, — сказали у СБУ.
Нагадаємо, за інформацією УНН, Генеральна прокуратура України 23 березня проситиме суд обрати для народного депутата Надії Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Як повідомляв УНН, ВР підтримала подання Генерального прокурора Луценко на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Савченко.
Згодом Луценко оголосив їй підозру. Завтра Шевченківський районний суд Києва має обрати Савченко запобіжний захід.