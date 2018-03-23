Савченко с сегодняшнего дня объявила голодовку (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Народный депутат Надежда Савченко объявила голодовку. Об этом она заявила сегодня в Шевченковском районном суде Киева, который выбирает ей меру пресечения, передает корреспондент УНН.
"Я выхожу на голодовку с сегодняшнего дня... Украинская власть не менее преступная чем русская. И я пройду этот путь как прошла его в России", - сказала Савченко.
Она добавила: "Невозможно запугать честного человека".
Напомним, 22 марта в ВР Н.Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч .1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК.
Генпрокурор Ю.Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.
Надежда Савченко провела ночь в СИЗО СБУ, где ее допрашивали. Прокуратура будет просить суд арестовать Савченко.