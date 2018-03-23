Савченко відсьогодні оголосила голодування (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Народний депутат Надія Савченко оголосила голодування. Про це вона заявила сьогодні у Шевченківському районному суді Києва, який обирає їй запобіжний захід, передає кореспондент УНН.
“Я виходжу на голодування з сьогоднішнього дня... Українська влада не менш злочинна ніж російська. І я пройду цей шлях як пройшла його у Росії”, — сказала Савченко.
Вона додала: “Неможливо залякати чесну людину”.
Нагадаємо, 22 березня у ВР Н.Савченко затримали, зачитавши їй повідомлення, у чому її підозрюють: злочини, передбачені ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а також ч.1 ст.258-3 ККУ.
Генпрокурор Ю.Луценко раніше заявив, що є незаперечні докази того, що Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.
Надія Савченко провела ніч у СІЗО СБУ, де її допитували. Прокуратура проситиме суд арештувати Савченко.