Саудовский самолет вернулся забрать забытого ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Пассажирский самолет Саудовской Аравии приземлился сразу после взлета из-за того, что одна из пассажирок забыла в аэропорту своего ребенка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Independent.
Видео, в котором пилот самолета сообщал авиадиспетчерской службе о забытом ребенке, попало в сеть и быстро стало вирусным. Его посмотрели уже более полумиллиона пользователей.
"Этот рейс делает запрос на возврат... пассажирка забыла своего ребенка в зале ожидания, бедная... Повторяем, пассажирка оставила своего ребенка в терминале и отказывается от полета", - сказал пилот на видео.
"Окей, давайте назад к воротам... Это для нас что-то новенькое!" - ответил пилоту авиадиспетчер.
Пока неизвестно, каким образом мать смогла забыть своего ребенка.
Отмечается, что это не первая подобная странность, связанная с детьми. В 2017 году в США был случай, когда женщина после 20-часового ожидания в аэропорту положила своего ребенка на пол и пошла говорить по телефону.
Как сообщал УНН, греческого гражданина не пустили на борт самолета в Эфиопии из-за небольшого опоздания на посадку. Сразу после взлета самолет разбился.