Саудівський літак повернувся забрати забуту дитину
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Пасажирський літак Саудівської Аравії приземлився одразу після зльоту через те, що одна з пасажирок забула в аеропорті свою дитину. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Independent.
Відео, в якому пілот літака повідомляв авіадиспетчерській службі про забуту дитину, потрапило в мережу і швидко стало вірусним. Наразі його переглянули вже більш ніж півмільйона користувачів.
"Цей рейс робить запит на повернення... пасажирка забула свою дитину в залі очікування, бідолашна... Повторюємо, пасажирка залишила свою дитину в терміналі та відмовляється від польоту", - сказав пілот на відео.
"Окей, давайте назад до воріт... Це для нас щось новеньке!" - відповів пілоту авіадиспетчер.
Наразі невідомо, яким чином матір змогла забути свою дитину.
Зазначається, що це не перша подібна дивина, пов'язана з дітьми. У 2017 році в США був випадок, коли жінка після 20-годинного очікування в аеропорту поклала свою дитину на підлогу та пішла говорити по телефону.
Як повідомляв УНН, грецького громадянина не пустили на борт літака в Ефіопії через невелике запізнення на посадку. Одразу після зльоту літак розбився.