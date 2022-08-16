Саудовская компания инвестировала более 500 миллионов долларов в российские компании

Детали

По информации журналистов, Саудовская компания, которую контролирует миллиардер, принц Аль-Валид бен Талал, в феврале инвестировала в глобальные депозитарные расписки "газпрома" и "роснефти" на 365 млн долл. и 52 млн долл. А за февраль-март принц Аль-Валид вложил 109 млн долл. в американские депозитарные расписки "лукойла".

Часть инвестиций была сделана уже после того, как западные страны начали накладывать санкции на российские компании из энергетического сектора после нападения россии на Украину.

Контекст

Саудовская Аравия и другие страны Персидского залива сохраняют "нейтральную позицию" относительно войны в Украине. К примеру, Объединенные Арабские Эмираты до сих пор не наложили санкции на россию, более того – россияне могут свободно путешествовать в эту страну и вести там бизнес.

Этим пользуется и ряд российских олигархов, в частности – бывший глава "Уралхима" Дмитрий Мазепин. После начала войны на его концерн был наложен ряд санкций. Однако, скорее всего, он до сих пор продолжает сотрудничать с компанией Quest Group DMCC в Дубай, которая занимается фрахтованием (соглашениями о найме судов для выполнения рейсов на оговоренный период времени).

Оказалось, что большая часть менеджерского состава компании ранее работала в российском концерне “Уралхим”.

Также ранее на официальном корпоративном веб-сайте Quest Group находились логотипы компаний "Уралхим" и "Уралкалий", однако сейчас они отсутствуют.

Также с платформы онлайн-бронирования исчезло заявление о том, что фрахтование "поддерживается грузами Uralkali Trading, Uralchem ​​Trading, SIB Anthracite Group, Elgacoal".

Итак, сотрудничают ли дочерние компании “Уралхима” и Quest Group DMCC - точно неизвестно. Однако факт того, что ОАЭ не наложило санкции на страну-агрессора, а Дубай стал столицей “отмывания” российских денег, может косвенно указывать на то, что сотрудничество рф и ОАЭ по фрахтованию продукции и транспортировке ее в дальнейшем в другие страны – продолжается.

Добавим

Российские олигархи из ближайшего окружения владимира путина, которые попали под санкции, – Аркадий и Борис Ротенберги, обходят санкции Великобритании, поскольку нашли лазейки в их законодательстве.