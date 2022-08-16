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Саудівська компанія інвестувала понад 500 мільйонів доларів у російські компанії

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Саудівська інвестиційна компанія Kingdom Holding вклала понад 500 млн доларів у енергокомпанії росії "газпром", "роснефть" і "лукойл" за лютий-березень місяць цього року. Про це повідомляє CNN, передає УНН.

Саудівська компанія інвестувала понад 500 мільйонів доларів у російські компанії

Деталі

За інформацією журналістів, Саудівська компанія, яку контролює мільярдер, принц Аль-Валід бен Талал, у лютому інвестувала у глобальні депозитарні розписки "газпрому" і "роснефті" на 365 млн дол. і 52 млн дол. А за лютий-березень принц Аль-Валід вклав 109 млн дол. в американські депозитарні розписки "лукойлу".

Частина інвестицій була зроблена вже після того, як західні країни почали накладати санкції на російські компанії з енергетичного сектору після нападу Росії на Україну.

Контекст

Саудівська Аравія та інші країни Перської затоки наразі зберігають "нейтральну позицію" щодо війни в Україні. До прикладу, Об’єднані Арабські Емірати досі не наклали санкції на росію, ба більше - росіяни можуть вільно подорожувати до цієї країни та вести там бізнес.

Цим користується й низка російських олігархів, зокрема - колишній голова "Уралхіму" Дмитро Мазепін. Після початку війни на його концерн наклали низку санкцій. Однак скоріш за все, він й досі продовжує співпрацювати з компанією Quest Group DMCC в Дубай, яка займається фрахтуванням (угодами про наймання суден для виконання рейсів на обумовлений період часу).

Виявилося, що велика частина менеджерського складу компанії раніше працювала в російському концерні “Уралхім”.

Також раніше на офіційному корпоративному веб-сайті Quest Group знаходились логотипи компаній "Уралхім" і "Уралкалій", однак наразі вони відсутні.

Також з платформи онлайн-бронювання зникла заява про те, що фрахтування "підтримується вантажами Uralkali Trading, Uralchem ​​Trading, SIB Anthracite Group, Elgacoal".

Отож чи співпрацюють наразі дочірні компанії “Уралхіму” та Quest Group DMCC - достеменно невідомо. Однак факт того, що ОАЕ не наклало санкції на країну-агресора, а Дубай став столицею “відмивання” російських грошей, може опосередковано вказувати на те, що співпраця рф та ОАЕ щодо фрахтування продукції та транспортування її у подальшому в інші країни - досі продовжується.

Додамо

Російські олігархи з найближчого оточення володимира путіна, що потрапили під санкції, - Аркадій і Борис Ротенберги, обходять санкції Великої Британії, бо знайшли лазівки їх законодавстві.

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