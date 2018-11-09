Саудовская Аравия изучает вероятность распада ОПЕК

Как отмечает издание, исследование этого вопроса будет происходить именно на фоне подготовки в США антикартельного законопроекта, известного как NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), цель которого — наделить американские суды полномочиями рассматривать антимонопольные иски в адрес стран-членов ОПЕК и других государств, участвующих в картельных сговорах на нефтяном рынке. Однако, по словам президента исследовательского центра нефти имени короля Абдаллы Адама Сьемински, законопроект не имеет к этому отношения.

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Источник WSJ при этом утверждает, что в проекте учтены недовольство Вашингтона. В зависимости от результатов исследования будут разработаны варианты защиты ОПЕК от распада.

Другие источники издания отмечают, что саудовские власти пока всерьез не рассматривают вопрос о роспуске ОПЕК, в котором королевство доминирует в течение почти 60 лет. Реальным поводом для изучения такого вопроса являются опасения, что спрос на нефть может упасть настолько, что картель перестанет играть прежнюю роль на рынке. В течение десятилетий Саудовская Аравия и её партнеры настаивали, что ОПЕК является важнейшим глобальным экономическим институтом, отмечает издание.

“В королевстве понимают, что спрос на нефть не может продолжаться вечно ... Кроме того, NOPEC никак нельзя игнорировать”, — сказал изданию источник в Эр-Рияде.

Несмотря на то, что власти Саудовской Аравии пока не обсуждают роспуск ОПЕК, высокопоставленные саудовские чиновники уже начали ставить под сомнение целесообразность долгосрочного существования картеля. По их мнению, Саудовская Аравия и Россия могут и вдвоем предоставлять на рынок нефти достаточное влияние, пояснил собеседник издания. Эр-Рияд и Москва — ключевые участники договоренности об ограничении добычи нефти, широко известной как соглашение ОПЕК+, в которой участвуют не только страны картеля, но и экспортеры, не входящие в него. Соглашение работает с января 2017 года, что позволило поднять цены на нефть с уровня 40-45 долларов за баррель до текущего. После 2018 года страны планируют заключить бессрочный договор, в рамках которого они смогут как повышать, так и сокращать добычу.

Как ранее информировал УНН, в сентябре президент США Дональд Трамп призвал ОПЕК снизить цены на нефть. Он заявил, что страны Ближнего Востока пользуются защитой США, без которого в регионе будет опасно, и при этом продолжают повышать цены на нефть. С аналогичным призывом господин Трамп обращался в июле. Он также обвинял ОПЕК в манипулировании нефтяным рынком.