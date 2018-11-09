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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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Саудовская Аравия изучает вероятность распада ОПЕК

Саудовская Аравия изучает вероятность распада ОПЕК

Киев  •  УНН

 • 8096 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Финансируемый государством исследовательский центр в Саудовской Аравии изучает возможное влияние распада ОПЕК на нефтяной рынок, сообщает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, исследование этого вопроса будет происходить именно на фоне подготовки в США антикартельного законопроекта, известного как NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), цель которого — наделить американские суды полномочиями рассматривать антимонопольные иски в адрес стран-членов ОПЕК и других государств, участвующих в картельных сговорах на нефтяном рынке. Однако, по словам президента исследовательского центра нефти имени короля Абдаллы Адама Сьемински, законопроект не имеет к этому отношения.

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Источник WSJ при этом утверждает, что в проекте учтены недовольство Вашингтона. В зависимости от результатов исследования будут разработаны варианты защиты ОПЕК от распада.

Другие источники издания отмечают, что саудовские власти пока всерьез не рассматривают вопрос о роспуске ОПЕК, в котором королевство доминирует в течение почти 60 лет. Реальным поводом для изучения такого вопроса являются опасения, что спрос на нефть может упасть настолько, что картель перестанет играть прежнюю роль на рынке. В течение десятилетий Саудовская Аравия и её партнеры настаивали, что ОПЕК является важнейшим глобальным экономическим институтом, отмечает издание.

“В королевстве понимают, что спрос на нефть не может продолжаться вечно ... Кроме того, NOPEC никак нельзя игнорировать”, — сказал изданию источник в Эр-Рияде.

Несмотря на то, что власти Саудовской Аравии пока не обсуждают роспуск ОПЕК, высокопоставленные саудовские чиновники уже начали ставить под сомнение целесообразность долгосрочного существования картеля. По их мнению, Саудовская Аравия и Россия могут и вдвоем предоставлять на рынок нефти достаточное влияние, пояснил собеседник издания. Эр-Рияд и Москва — ключевые участники договоренности об ограничении добычи нефти, широко известной как соглашение ОПЕК+, в которой участвуют не только страны картеля, но и экспортеры, не входящие в него. Соглашение работает с января 2017 года, что позволило поднять цены на нефть с уровня 40-45 долларов за баррель до текущего. После 2018 года страны планируют заключить бессрочный договор, в рамках которого они смогут как повышать, так и сокращать добычу.

Как ранее информировал УНН, в сентябре президент США Дональд Трамп призвал ОПЕК снизить цены на нефть. Он заявил, что страны Ближнего Востока пользуются защитой США, без которого в регионе будет опасно, и при этом продолжают повышать цены на нефть. С аналогичным призывом господин Трамп обращался в июле. Он также обвинял ОПЕК в манипулировании нефтяным рынком.

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