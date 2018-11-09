Саудівська Аравія вивчає ймовірність розпаду ОПЕК

Як зазначає видання, дослідження цього питання буде відбуватися саме на тлі підготовки в США антикартельного законопроекту, відомого як NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), мета якого — наділити американські суди повноваженнями розглядати антимонопольні позови на адресу країн-членів ОПЕК та інших держав, що беруть участь у картельних змовах на нафтовому ринку. Однак, за словами президента дослідного центру нафти імені короля Абдалли Адама Сьемінскі, законопроект не має до цього відношення.

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Джерело WSJ при цьому стверджує, що в проекті врахують невдоволення Вашингтона. Залежно від результатів дослідження будуть розроблені варіанти захисту ОПЕК від розпаду.

Інші джерела видання відзначають, що саудівська влада поки всерйоз не розглядають питання про розпуск ОПЕК, в якому королівство домінує протягом майже 60 років. Реальним приводом для вивчення такого питання є побоювання, що попит на нафту може впасти настільки, що картель перестане грати колишню роль на ринку. Протягом десятиліть Саудівська Аравія і її партнери наполягали, що ОПЕК є найважливішим глобальним економічним інститутом, відзначає видання.

“У королівстві розуміють, що попит на нафту не може тривати вічно ... Крім того, NOPEC ніяк не можна ігнорувати”, — сказало виданню джерело в Ер-Ріяді.

Незважаючи на те, що влада Саудівської Аравії поки не обговорює розпуск ОПЕК, високопоставлені саудівські чиновники вже почали ставити під сумнів доцільність довгострокового існування картелю. На їхню думку, Саудівська Аравія і Росія можуть і вдвох надавати на ринок нафти достатній вплив, пояснив співрозмовник видання. Ер-Ріяд і Москва — ключові учасники домовленості про обмеження видобутку нафти, широко відому як угода ОПЕК+, в якій беруть участь не тільки країни картелю, але і експортери, які не входять до нього. Угода працює зі січня 2017 року, що дозволило підняти ціни на нафту з рівня 40-45 доларів за барель до поточного. Після 2018-го країни планують укласти безстрокову угоду, в рамках якого вони зможуть як підвищувати, так і скорочувати видобуток.

Як раніше інформував УНН, у вересні президент США Дональд Трамп закликав ОПЕК знизити ціни на нафту. Він заявив, що країни Близького Сходу користуються захистом США, без якого в регіоні буде небезпечно, і при цьому продовжують підвищувати ціни на нафту. З аналогічним закликом пан Трамп звертався в липні. Він також звинувачував ОПЕК у маніпулюванні нафтовим ринком.