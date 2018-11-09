Саудівська Аравія вивчає ймовірність розпаду ОПЕК
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Фінансований державою дослідний центр у Саудівській Аравії вивчає можливий вплив розпаду ОПЕК на нафтовий ринок, повідомляє УНН із посиланням на The Wall Street Journal.
Як зазначає видання, дослідження цього питання буде відбуватися саме на тлі підготовки в США антикартельного законопроекту, відомого як NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), мета якого — наділити американські суди повноваженнями розглядати антимонопольні позови на адресу країн-членів ОПЕК та інших держав, що беруть участь у картельних змовах на нафтовому ринку. Однак, за словами президента дослідного центру нафти імені короля Абдалли Адама Сьемінскі, законопроект не має до цього відношення.
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Джерело WSJ при цьому стверджує, що в проекті врахують невдоволення Вашингтона. Залежно від результатів дослідження будуть розроблені варіанти захисту ОПЕК від розпаду.
Інші джерела видання відзначають, що саудівська влада поки всерйоз не розглядають питання про розпуск ОПЕК, в якому королівство домінує протягом майже 60 років. Реальним приводом для вивчення такого питання є побоювання, що попит на нафту може впасти настільки, що картель перестане грати колишню роль на ринку. Протягом десятиліть Саудівська Аравія і її партнери наполягали, що ОПЕК є найважливішим глобальним економічним інститутом, відзначає видання.
“У королівстві розуміють, що попит на нафту не може тривати вічно ... Крім того, NOPEC ніяк не можна ігнорувати”, — сказало виданню джерело в Ер-Ріяді.
Незважаючи на те, що влада Саудівської Аравії поки не обговорює розпуск ОПЕК, високопоставлені саудівські чиновники вже почали ставити під сумнів доцільність довгострокового існування картелю. На їхню думку, Саудівська Аравія і Росія можуть і вдвох надавати на ринок нафти достатній вплив, пояснив співрозмовник видання. Ер-Ріяд і Москва — ключові учасники домовленості про обмеження видобутку нафти, широко відому як угода ОПЕК+, в якій беруть участь не тільки країни картелю, але і експортери, які не входять до нього. Угода працює зі січня 2017 року, що дозволило підняти ціни на нафту з рівня 40-45 доларів за барель до поточного. Після 2018-го країни планують укласти безстрокову угоду, в рамках якого вони зможуть як підвищувати, так і скорочувати видобуток.
Як раніше інформував УНН, у вересні президент США Дональд Трамп закликав ОПЕК знизити ціни на нафту. Він заявив, що країни Близького Сходу користуються захистом США, без якого в регіоні буде небезпечно, і при цьому продовжують підвищувати ціни на нафту. З аналогічним закликом пан Трамп звертався в липні. Він також звинувачував ОПЕК у маніпулюванні нафтовим ринком.