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Саудовская Аравия отменяет "ковидный" запрет на международные рейсы - СМИ

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 января. УНН. В воскресенье Саудовская Аравия объявила об отмене запрета на все международные полеты, а также на международные наземные и морские путешествия. Об этом сообщает Саудовское агентство новостей (SPA), передает УНН.

Саудовская Аравия отменяет "ковидный" запрет на международные рейсы - СМИ

"Правительство Королевства Саудовская Аравия решило отменить меры, связанные с распространением нового варианта коронавируса (COVID-19) в ряде стран, в отношении прекращения всех международных рейсов для путешественников, въезда в Королевство через его территорию и морские порты, срок действия которых был представлен на неделю с 20 декабря 2020 года и продлен еще на неделю до 3 января 2021 года, с утра завтрашнего дня, воскресенья в 11:00", - пишет агентство со ссылкой на министерство внутренних дел страны.

Однако, лица, не являющиеся саудовскими гражданами, должны провести как минимум 14 дней за пределами стран, определенных как места, где возник новый штамм COVID-19, до въезда, и пройти хотя бы один тест на COVID-19, заявило министерство.

Граждане Саудовской Аравии из таких стран должны быть помещены в карантин на 14 дней по прибытии и иметь два теста на COVID-19.

Как сообщал УНН, Саудовская Аравия объявила 20 декабря о приостановлении международного авиасообщения из-за отмеченной в нескольких странах мутации коронавируса.

Кроме того, временно был закрыт въезд в страну через сухопутные переходы и морские порты также сроком на неделю с возможностью продления еще на одну неделю.

Напомним, в Великобритании ранее был обнаружен новый штамм коронавируса, который на 70% более заразен.

Всемирная организация здравоохранения объявила, что вариант коронавируса, аналогичный британскому, обнаружен также в Нидерландах, Дании, Австралии и Италии.

В декабре около 30 стран мира объявили о прекращении авиасообщения с Великобританией, в частности это: Германия, Нидерланды, Швеция, Израиль, Франция, Турция, Саудовская Аравия, Латвия, Эстония, Литва, Швейцария, Чехия, Хорватия, Канада, Финляндия и страны Южной Америки. Список стран дополнили Португалия, Польша и Россия.

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