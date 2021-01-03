Саудівська Аравія скасовує "ковідну" заборону на міжнародні рейси - ЗМІ

"Уряд Королівства Саудівська Аравія вирішив скасувати запобіжні заходи, пов'язані з поширенням нового варіанту коронавируса (COVID-19) в ряді країн, у відношенні припинення всіх міжнародних рейсів для мандрівників, в'їзду до Королівства через його територію і морські порти, термін дії яких був поданий на тиждень з 20 грудня 2020 року і продовжений ще на тиждень до 3 січня 2021 року, із ранку завтрашнього дня, неділі об 11:00", - пише агентство з посиланням на міністерство внутрішніх справ країни.

Проте, особи, які не є саудівськими громадянами, повинні провести як мінімум 14 днів за межами країн, визначених як місця, де виник новий штам COVID-19, до в'їзду, і пройти хоча б один тест на COVID-19, заявило міністерство.

Громадяни Саудівської Аравії з таких країн повинні бути поміщені в карантин на 14 днів після прибуття і мати два тести на COVID-19.

Як повідомляв УНН, Саудівська Аравія оголосила 20 грудня про призупинення міжнародного авіасполучення через зазначену в декількох країнах мутацію коронавірусу.

Крім того, тимчасово був закритий в'їзд в країну через сухопутні переходи і морські порти також терміном на тиждень з можливістю продовження ще на один тиждень.

Нагадаємо, у Великої Британії раніше був виявлений новий штам коронавірусу, який на 70% більше заразний.

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила, що варіант коронавірусу, аналогічний до британського, виявлений також в Нідерландах, Данії, Австралії та Італії.

У грудні близько 30 країн світу оголосили про припинення авіасполучення з Великою Британією, зокрема це: Німеччина, Нідерланди, Швеція, Ізраїль, Франція, Туреччина, Саудівська Аравія, Латвія, Естонія, Литва, Швейцарія, Чехія, Хорватія, Канада, Фінляндія і країни Південної Америки. Список країн доповнили Португалія, Польща і Росія.