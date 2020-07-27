САП: завершено расследование по делу бучанских квартир для нацгвардейцев

"Прокурорами САП и детективами НАБУ завершено досудебное расследование по делу закупки квартир для военнослужащих Национальной гвардии Украины об обвинении 5 человек - участников преступной схемы, среди которых организатор схемы - бенефициарный владелец ряда частных компаний, начальник финансового отдела управления расквартирования и капитального строительства логистики и начальник управления расквартирования и капитального строительства логистики ГУ Нацгвардии, директор частного общества - победителя тендера и адвокат - представитель этого общества", - говорится в сообщении.

Как указано, сейчас 3 лицам предоставлена возможность ознакомиться с материалами досудебного расследования. Еще двое участников преступной схемы скрываются от НАБУ, в связи с чем они объявлены в розыск.



Согласно материалам уголовного производства, представители коммерческого предприятия в сговоре с членами тендерного комитета Нацгвардии заключили договор купли-продажи квартир в городе Буча. Несмотря на то, что в документах отмечалось, что квартиры готовы к заселению семей военнослужащих, выяснилось, что дом вообще не подключен к коммуникационным сетям. Представители же Нацгвардии этого не увидели.

"Убытки от такой сомнительной покупки квартир военнослужащим составляют более 17 млн гривен", - отметили в САП.

Участникам преступной схемы инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением - ред.), ч.2 ст.28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией - ред.), ч.2 ст.366 (служебный подлог - ред.) УК Украины. Согласно инкриминируемым подозреваемым статьям им грозит наказание до 12 лет лишения свободы, указали в антикоррупционной прокуратуре.



Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили трем лицам о подозрении в завладении имуществом Главного управления Нацгвардии на 81,64 млн грн. В частности, и экс-командующему Нацгвардии Юрию Аллерову.