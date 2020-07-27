САП: завершено розслідування у справі бучанських квартир для нацгвардійців

"Прокурорами САП та детективами НАБУ завершено досудове розслідування у справі закупівлі квартир для військовослужбовців Національної гвардії України про обвинувачення 5 осіб – учасників злочинної схеми, серед яких організатор схеми – бенефіціарний власник низки приватних компаній, начальник фінансового відділу управління розквартирування і капітального будівництва логістики та начальник управління розквартирування і капітального будівництва логістики ГУ Нацгвардії, директор приватного товариства – переможця тендеру та адвокат – представник цього товариства", - йдеться в повідомленні.

Як вказано, наразі 3 особам надано можливість ознайомитися з матеріалами досудового розслідування. Ще двоє учасників злочинної схеми переховуються від НАБУ, у зв'язку з чим їх оголошено в розшук.



Відповідно до матеріалів кримінального провадження, представники комерційного підприємства у змові з членами тендерного комітету Нацгвардії уклали договір купівлі-продажу квартир в місті Буча. Попри те, що у документах зазначалося, що квартири готові до заселення родин військовослужбовців, з’ясувалося, що будинок взагалі не під'єднано до комунікаційних мереж. Представники ж Нацгвардії цього не побачили.

"Збитки від такої сумнівної купівлі квартир військовослужбовцям становлять понад 17 млн гривень", - зазначили у САП.

Учасникам злочинної схеми інкриміновано вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем - ред.), ч.2 ст.28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією - ред.), ч.2 ст.366 (Службове підроблення - ред.) КК України. Відповідно до інкримінованих підозрюваним статей їм загрожує покарання до 12 років позбавлення волі, вказали в антикорупційній прокуратурі.



Нагадаємо, детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили трьом особам про підозру у заволодінні майном Головного управління Нацгвардії на 81,64 млн грн. Зокрема, і екскомандувачу Нацгвардії Юрію Аллерову.