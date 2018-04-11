САП возобновит следствие по делу Охендовского
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Соломенский районный суд Киева отменил постановление руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого о приостановлении досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского в получении неправомерной выгоды. После получения полного текста решения суда САП планирует возобновить следствие, передает УНН.
Соломенский районный суд, согласно Единого госреестра судебных решений, 3 апреля частично удовлетворил ходатайство защитника Охендовского и отменил постановление руководителя САП о приостановлении уголовного производства. В постановлении суда указано, что оно не подлежит обжалованию.
В связи с этим обратился к Специализированной антикоррупционной прокуратуре для получения комментария по решению суда. В САП сообщили, что сейчас ожидают полный текст постановления, после чего планируют возобновить следствие по делу Охендовского.
"Сейчас мы ожидаем поступления для выполнения из суда в САП оригинального экземпляра полного текста этого постановления. После его поступления следствие безусловно будет восстановлено. Дальнейшие наши действия зависят от содержания полного текста постановления, в частности, мотивов, побудивших судью отменить постановление о приостановлении. Пока эти мотивы для нас остаются точно неизвестными ", - говорится в сообщении САП.
Как сообщал УНН, председатель парламента Андрей Парубий заявил, что Верховная Рада Украины не сможет начать рассматривать вопрос о назначении новых членов ЦИК ближайшей пленарной неделе.