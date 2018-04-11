САП відновить слідство у справі Охендовського
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Солом'янський районний суд Києва скасував постанову керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського у отриманні неправомірної вигоди. Після отримання повного тексту ухвали суду САП планує відновити слідство, передає УНН.
Солом'янський районний суд, згідно з Єдиним держреєстром судових рішень, 3 квітня частково задовольнив клопотання захисника Охендовського і скасував постанову керівника САП про зупинення кримінального провадження. В ухвалі суду вказано, що вона не підлягає оскарженню.
У зв'язку з цим УНН звернувся до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури для отримання коментаря стосовно рішення суду. У САП повідомили, що наразі очікують на повний текст ухвали, після чого планують відновити слідство у справі Охендовського.
"Наразі ми очікуємо надходження для виконання з суду до САП оригінального примірника повного тексту цієї ухвали. Після її надходження слідство безумовно буде відновлено. Подальші наші дії залежать від змісту повного тексту ухвали, зокрема, мотивів, які спонукали суддю скасувати постанову про зупинення. Наразі ці мотиви для нас залишаються достеменно не відомими", - йдеться у повідомленні САП.
Як повідомляв УНН, голова парламенту Андрій Парубій заявив, що Верховна Рада України не зможе почати розглядати питання щодо призначення нових членів ЦВК найближчого пленарного тижня.