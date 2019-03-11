САП расследует выдачу НАБУ фиктивных справок для сделок в "оборонке"

УНН стало известно, что в расследовании САП фигурируют сотрудники НАБУ, которые выдавали справки об отсутствии или наоборот наличие признаков фиктивности в отдельных компаний, принимавших участие в тендерах, объявленных "Укроборонпромом" или предприятиями оборонной отрасли, без проведения каких-либо проверок.

Среди возможных фигурантов этого расследования собеседник назвал и первого замдиректора Национального антикоррупционного бюро Гизо Углаву.

УНН обратился с вопросом, действительно ли проводится расследование по выдаче таких справок и фигурирует ли в нем Углава к руководителю САП Назару Холодницкому.

"Давайте дождемся выводов следствия. Хочу посмотреть что там, а потом буду что-то комментировать. Спасибо за понимание", - сказал Холодницкий.

Тем самым Холодницкий фактически подтвердил, что проводится досудебное расследование.

Напомним, ранее о выдаче таких справок заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, комментируя ход расследования масштабных злоупотреблений в оборонной сфере. Луценко заявил, что справки о наличии или отсутствии фиктивности в той или иной компании выдавались не только ГФС, но и СБУ и НАБУ. Такие справки позволяли убирать из участия в тендерах компании или продвигать нужные.