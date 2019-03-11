САП розслідує видачу НАБУ фіктивних довідок для оборудок в "оборонці"

КИЇВ. 11 березня. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо видачі співробітниками Національного антикорупційного бюро довідок про відсутність ознак фіктивності у фірм, які брали участь у тендерах “Укроборонпрому” та які фігурують у розслідуванні про корупцію в оборонній сфері. Про це УНН стало відомо з власних джерел.