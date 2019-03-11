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САП розслідує видачу НАБУ фіктивних довідок для оборудок в "оборонці"

САП розслідує видачу НАБУ фіктивних довідок для оборудок в "оборонці"

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 березня. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо видачі співробітниками Національного антикорупційного бюро довідок про відсутність ознак фіктивності у фірм, які брали участь у тендерах “Укроборонпрому” та які фігурують у розслідуванні про корупцію в оборонній сфері. Про це УНН стало відомо з власних джерел.

УНН стало відомо, що у розслідуванні САП фігурують співробітники НАБУ, які видавали довідки про відсутність чи навпаки наявність ознак фіктивності в окремих компаній, які брали участь у тендерах, оголошених “Укроборонпромом” чи підприємствами оборонної галузі, без проведення будь-яких перевірок.

Серед можливих фігурантів цього розслідування співрозмовник назвав і першого заступник директора Національного антикорупційного бюро Гізо Углаву.

УНН звернувся із запитанням, чи дійсно проводиться розслідування щодо видачі таких довідок і чи в ньому фігурує Углава до керівника САП Назара Холодницького.

“Давайте дочекаємось висновків слідства. Хочу подивитися що там, а тоді буду щось коментувати. Дякую за розуміння”, — сказав Холодницький.

Тим самим Холодницький фактично підтвердив, що проводиться досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше про видачу таких довідок заявив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, коментуючи хід розслідування масштабних зловживань в оборонній сфері. Луценко заявив, що довідки про наявність або ж відсутність фіктивності у тієї чи іншої компанії видавалися не лише ДФС, а й СБУ та НАБУ. Такі довідки дозволяли прибирати з участі в тендерах компанії або ж просувати потрібні.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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