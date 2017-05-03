САП будет просить суд арестовать все имущество Н.Мартыненко
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура планиурет обратиться в суд с ходатайством об аресте всего имущества бывшего народного депутата Николая Мартыненко. Об этом сообщил журналистам прокурор САП Роман Симкив, передает корреспондент УНН.
"Статья (которую инкриминируют подозреваемому Н.Мартыненко - ред.) предусматривает конфискацию. Поэтому наш долг - наложить (арест - ред.) на все имущество, которое будет найденно и мы будем считать, что это имущество Н.Мартыненко", - сказал прокурор.
На впорос о том, когда САП планирует подать такое ходатайство, Р.Симкив сказал, что это "тайна следствия".
Напомним, Апелляционный суд города Киева перенес рассмотрение жалобы Специализированной антикоррупционной прокуратуры на меру пресечения бывшему народному депутату Николаю Мартыненко на 10:00 12 мая.
Как сообщал УНН, САП подала апелляционную жалобу на постановление Соломенского районного суда Киева, который отпустил на поруки бывшего народного депутата Николая Мартыненко. Н.Мартыненко на поруки нардепам и министрам суд отдал 22 апреля.
Напомним, 20 апреля 2017 года сотрудники НАБУ задержали экс-нардепа Н.Мартыненко.
Ему сообщили о подозрении в создании преступной организации (ч.5 ст.191 УК) и присвоении, растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ч.1 ст.255 УК). НАБУ и САП ходатайствовали об аресте экс-нардепа на 60 суток с возможностью 300 млн грн залога.
По версии следствия, государственное предприятие "ВостГОК" заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-народному депутату на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам ГП в 2014-2016 годах был нанесен ущерб в размере 17,28 млн долл. США.