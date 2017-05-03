САП проситиме суд арештувати все майно М.Мартиненка
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура планує звернутися до суду з клопотанням про арешт усього майна колишнього народного депутата Миколи Мартиненка. Про це повідомив журналістам прокурор САП Роман Симків, передає кореспондент УНН.
“Стаття (яку інкримінують підозрюваному М.Мартиненку — ред.) передбачає конфіскацію. Тому наш обов'язок — накласти (арешт — ред.) на все майно, яке буде відшукане і ми будемо вважати, що це майно М.Мартиненка”, — сказав прокурор.
На запитання про те, коли САП планує подати таке клопотання, Р.Симків сказав, що це “таємниця слідства”.
Нагадаємо, Апеляційний суд міста Києва переніс розгляд скарги Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на запобіжний захід колишньому народному депутату Миколі Мартиненку на 10 годину 12 травня.
Як повідомляв УНН, САП подала апеляційну скаргу на ухвалу Солом’янського районного суду Києва, який відпустив на поруки колишнього народного депутата Миколу Мартиненка. М.Мартиненка на поруки нардепам і міністрам суд віддав 22 квітня.
Нагадаємо, 20 квітня 2017 року співробітники НАБУ затримали екс-нардепа М.Мартиненка.
Йому повідомили про підозру у створенні злочинної організації (ч.5 ст.191 ККУ) та привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч.1 ст.255 ККУ). НАБУ та САП клопотали про арешт екс-нардепа на 60 діб з можливістю 300 млн грн застави.
За версією слідства, державне підприємство “СхідГЗК” уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014-2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США.